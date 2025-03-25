Российского полицейского уличили в «сливе» баз данных ГАИ

МВД: В Тольятти экс-сотрудник полиции уличен в передаче данных из базы ГАИ

В Тольятти бывшего полицейского уличили в «сливе» информации из базы данных ГАИ. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на управление ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудник отдела полиции по Автозаводскому району города неправомерно использовал федеральную информационную систему ГАИ, распоряжаясь ее данными по своему усмотрению. Он уволен из органов внутренних дел. Следственные органы решают вопрос о привлечении его к ответственности.

При подтверждении вины экс-полицейский понесет наказание в установленном законом порядке, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области суд приговорил к 1,5 года лишения свободы бывшего сотрудника полиции Николая Орлова за корыстное использование базы МВД.