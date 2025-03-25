В 2025 году с рынка России уйдут десятки китайских автомобильных брендов. Чем объясняется низкий спрос на них?

Глава РОАД Подщеколдин: Десятки автобрендов КНР уйдут из РФ в 2025 году

В 2025 году российский рынок покинут десятки автомобильных брендов из Китая, поскольку спрос на них в стране остается низким. Об этом сообщил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

Он заметил, что уйдут из России в основном малоизвестные бренды, которые за три года не успели создать сеть сервисных центров в стране, а потому оказались неспособными быстро и качественно ремонтировать модели своего производства. Эти автомобили завозятся напрямую из Китая, так что в дальнейшем поставки просто прекратят.

Сейчас в России доступны более ста брендов на новом и вторичном рынках, из них 60 процентов официально завозят из КНР, а пять-шесть процентов — машины покинувших страну компаний, которые поступают на рынок по серым каналам и более высоким ценам.

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Еще одной причиной ухода автобрендов из КНР стала проблема поставки запчастей

Говоря об уходе ряда китайских автобрендов из России, Подщеколдин заметил, что к малоизвестным брендам авто сложно подобрать оригинальные запчасти.

Руководитель ассоциации напомнил о ситуации с уже покинувшим российский рынок брендом Lifan. За время присутствия компании в России концерн реализовал более 160 тысяч автомобилей, из которых 120 тысяч поставили на учет в ГИБДД. При этом найти необходимые запчасти к данным моделям оказалось невозможно, что также повлияло на желание российских автовладельцев приобретать китайские машины.

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Статистика показала, что на фоне этого средние продажи на один дилерский центр в России оказались равны менее 20 экземплярам. Столь низкие показатели сильно ударили по рентабельности бизнеса маленьких производителей, резюмировал Подщеколдин.

Назван срок возвращения в Россию иностранных автобрендов

Покинувшие российский рынок европейские, японские и корейские автомобильные бренды вернутся не раньше 2026 года. Такой прогноз сделал коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.

Возобновление продаж иностранных моделей стоит ждать после снятия соответствующих санкций. В этом случае сборка в России начнется примерно через два года после отмены рестрикций.

Шеф-редактор радио «Автодор» Игорь Моржаретто также согласился, что возвращение машин из Европы, Японии и Южной Кореи произойдет не раньше, чем через год. По его мнению, даже в случае достижения договоренности между странами и прекращения боевых действий на Украине антироссийские санкции вряд ли будут быстро сняты. Помимо этого, Моржаретто напомнил, что из-за повышенного утильсбора ввоз в Россию бюджетных моделей перестал быть выгодным для компаний. Для восстановления производственного баланса потребуется некоторое время, спрогнозировал он.