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19:32, 25 марта 2025Путешествия

Сотрудник российского аэропорта вытащил из чемодана бизнесвумен 215 тысяч рублей

Сотрудник аэропорта Толмачево украл из чемодана пассажирки 215 тысяч рублей
Алина Черненко

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Сотрудник новосибирского аэропорта Толмачево вытащил из чемодана пассажирки 215 тысяч рублей и попался на краже. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что 42-летняя предпринимательница Чинара Т. лишилась денег во время перелета из российского города в столицу Кыргызстана Бишкек в понедельник, 24 марта. Крупная сумма исчезла из чемодана бизнесвумен, который она сдала в багаж.

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По прибытии в точку назначения Чинара сразу же обратилась в полицию и написала заявление в аэропорту Бишкека. Позже она сообщила о произошедшем в Толмачево. Стражи правопорядка начали проверку, чтобы установить обстоятельства происшествия.

Во вторник, 25 марта, подозреваемого нашли — им оказался 25-летний приемосдатчик груза и багажа Иван Д. Мужчина признался, что достал пятитысячные купюры при погрузке чемодана на борт. Деньги у россиянина изъяли, теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье о краже.

Ранее сотрудник этого же российского аэропорта украл два смартфона iPhone ради подарков семье на 8 Марта. Мужчину задержали, он признался в содеянном.

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