Сотрудник российского аэропорта вытащил из чемодана бизнесвумен 215 тысяч рублей

Сотрудник аэропорта Толмачево украл из чемодана пассажирки 215 тысяч рублей

Сотрудник новосибирского аэропорта Толмачево вытащил из чемодана пассажирки 215 тысяч рублей и попался на краже. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что 42-летняя предпринимательница Чинара Т. лишилась денег во время перелета из российского города в столицу Кыргызстана Бишкек в понедельник, 24 марта. Крупная сумма исчезла из чемодана бизнесвумен, который она сдала в багаж.

По прибытии в точку назначения Чинара сразу же обратилась в полицию и написала заявление в аэропорту Бишкека. Позже она сообщила о произошедшем в Толмачево. Стражи правопорядка начали проверку, чтобы установить обстоятельства происшествия.

Во вторник, 25 марта, подозреваемого нашли — им оказался 25-летний приемосдатчик груза и багажа Иван Д. Мужчина признался, что достал пятитысячные купюры при погрузке чемодана на борт. Деньги у россиянина изъяли, теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье о краже.

Ранее сотрудник этого же российского аэропорта украл два смартфона iPhone ради подарков семье на 8 Марта. Мужчину задержали, он признался в содеянном.