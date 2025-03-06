Сотрудник российского аэропорта украл два iPhone из самолета ради подарков на 8 Марта

Сотрудник аэропорта Новосибирска украл два смартфона iPhone ради подарков семье на 8 Марта. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».
По данным источника, вечером 5 марта курьерская служба DPD обнаружила пропажу двух новых смартфонов Apple общей стоимостью почти 150 тысяч рублей. Отмечается, что груз прибыл в Толмачево в тот же день из московского аэропорта Внуково.
Сотрудники DPD обратились в полицию. Выяснилось, что во время разгрузки самолета гаджеты украл 40-летний приемосдатчик груза и багажа. Он хотел подарить телефоны жене и дочери на 8 Марта.
Мужчину задержали, он признался в содеянном. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее директор турфирмы в Барнауле опустошил счета компании и исчез с деньгами клиентов. В общей сложности он украл 2 миллиона рублей.