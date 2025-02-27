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15:19, 27 февраля 2025Путешествия

Директор российской турфирмы опустошил счета компании и исчез с деньгами клиентов

«МК»: Директор турфирмы в Барнауле украл у клиентов около 2 миллионов рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Директор российской турфирмы «Алтай-Тур» опустошил счета компании и бесследно исчез с украденными деньгами клиентов. Об этом сообщает «МК».

По информации издания, компания работала в Барнауле под брендом международного агентства «ХотТур» и успешно развивалась. Несколько клиентов купили у турфирмы путевки в Таиланд на конец января, однако за месяц до поездки узнали, что руководитель Сергей Панков пропал с 2 миллионами рублей. Всего известно о восьми пострадавших, в их числе семейные пары.

Сотрудники «Алтай-Тур» посоветовали клиентам, лишившимся отпуска и средств, обратиться в полицию, при этом сами начали собственное расследование. Они выяснили, что Панков незадолго до случившегося забронировал себе гостиницу в Москве. Однако неизвестно, находится ли он сейчас там.

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Также известно, что какое-то время после своей пропажи директор турфирмы появлялся в соцсетях, но не отвечал на сообщения. Затем он и вовсе перестал выходить в сеть.

«Это не те деньги, с которыми можно в теории отправиться за границу и бросить все. Эта сумма примерно эквивалентна цене небольшой однокомнатной квартиры в Барнауле, притом с не очень хорошим ремонтом. Какой смысл бежать куда-то со столь небольшой суммой?» — заключили потерпевшие.

Ранее в Татарстане турагент украла у клиентов миллионы рублей и стала угрожать им в личных сообщениях. Женщина обманула более 20 клиентов, в числе которых семьи с детьми и вдова-пенсионерка.

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