Стилист перечислила россиянкам самые модные вещи на весну

Стилист Изабелль Ен посоветовала носить тренч с вертикальными полосками весной

Стилист Изабелль Ен перечислила россиянкам самые модные вещи на весну. Соответствующий комментарий публикует «Вечерняя Москва».

В наступившем сезоне эксперт обратила внимание на стиль бохо. «Легкие летящие ткани, природные оттенки и натуральные материалы — основа этого направления. Сочетайте с базовыми джинсами летящую блузку, удлиненный кардиган или вязаный топ. На ноги — казаки!» — посоветовала она.

Помимо этого, Ен посоветовала носить светлый утепленный оверсайз-пиджак с укороченным рукавом, сочетая его с высокими перчатками. Также в список модных вещей специалист внесла бежевое пальто или тренч с вертикальными полосками.

«Еще один тренд сезона, который задали российские дизайнеры, — монохром. Монохромные образы можно делать не только пастельных тонов, но и яркими. Главное — никакого черного цвета!» — продолжила стилист.

Ранее в марте россиянам назвали самые модные украшения на весну и лето. Стилист «585*ЗОЛОТОЙ» Екатерина Фомина назвала трендовыми ювелирные изделия с жемчугом, которые призваны добавить расслабленности образу.