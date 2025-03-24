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18:11, 24 марта 2025Ценности

Россиянам назвали самые модные украшения на весну и лето

Стилист Фомина назвала украшения с жемчугом самыми модными на весну и лето
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Россиянам перечислили самые модные украшения на весну и лето 2025 года. Комментарий от стилиста «585*ЗОЛОТОЙ» Екатерины Фоминой попал в распоряжение «Ленты.ру».

Трендовыми собеседница издания назвала ювелирные изделия с жемчугом, которые призваны добавить расслабленности образу. «Присмотритесь к необычным моделям — это может быть чокер, незамкнутое кольцо с двумя камнями Toi et Moi или серьги с жемчужной дорожкой. Если же вам по душе традиционные силуэты, то выберите классическую нить из жемчуга», — заявила она.

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Кроме того, Фомина рекомендует присмотреться к акцентным серьгам. «Серьги-конго, длинные, асимметричные модели, пусеты с цветными вставками или каффы — выбирайте то, что вам близко», — пояснила она.

В заключение стилистка призвала читателей обратить внимание на аксессуары из желтого и розового золота, которые в отличие от серебра и белого золота подчеркнут загар. «Если же хочется добавить больше яркости — выберите варианты с камнями. Желтый цитрин, малиновый рубин, бордовый гранат, оранжевый янтарь — все, что относится к теплой цветовой гамме, — подытожила эксперт. — Или же сыграйте на контрасте и купите изделия с бриллиантом или фианитом».

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