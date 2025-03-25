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16:34, 25 марта 2025Забота о себе

Стоматолог объяснила отсутствие зубов мудрости у зумеров

Стоматолог Макеева: У зумеров зубы мудрости отсутствуют из-за генетики
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / Globallookpress.com

Зубы мудрости отсутствуют у молодых людей не из-за особенностей питания, рассказала заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Сеченовского университета Ирина Макеева. То, почему у представителей поколения Z, или зумеров, нет «восьмерок», она объяснила в беседе с aif.ru.

По словам Макеевой, эта особенность связана не с рационом, а с генетикой. «Скорее всего, на этапе формирования зубных зачатков произошло неблагоприятное событие, которое остановило этот процесс», — отметила эксперт.

Второй возможной причиной стоматолог назвала анатомическую: если зубы мудрости упираются в соседние, они не могут прорезаться и навсегда остаются в челюсти. Однако, подчеркнула она, это нельзя назвать особенностью современных молодых людей: у некоторых пожилых людей зубы мудрости прорезываются, когда они начинают использовать зубные протезы. «Конструкции давят и раздражают челюсть, что стимулирует прорезывание зуба мудрости», — добавила Макеева.

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Ранее стоматологи заметили, что привычные «восьмерки» стали очень редко встречаться у молодого поколения. У некоторых зумеров отсутствует даже корень зуба, подчеркнули специалисты.

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