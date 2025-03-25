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18:35, 25 марта 2025Ценности

Тимоти Шаламе похвастался курткой Боба Дилана за два миллиона рублей

Актер Тимоти Шаламе похвастался курткой Боба Дилана за 2,1 миллиона рублей
Екатерина Ештокина

Фото: @tchalamet

Франко-американский актер Тимоти Шаламе похвастался курткой поп-исполнителя Боба Дилана за два миллиона рублей. На соответствующий снимок, размещенный в его Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), обратило внимание Vogue.

На кадре Шаламе предстал в джинсовой куртке Levi's, покрытой разноцветными лоскутами ткани, кружевом и аппликациями. Известно, что в данной вещи сам Дилан снимался в кинокартине «Огненные сердца» в 1987 году. Кроме того, Шаламе надел футболку из 1990-х годов, которая также ранее принадлежала культовому исполнителю.

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По данным издания, в январе 2025 года куртка была выставлена на продажу в аукционном доме Julien's Auction за 25,4 тысячи долларов (2,1 миллиона рублей). При этом на тот момент имя человека, который приобрел верхнюю одежду, не раскрывалось.

Ранее в марте Тимоти Шаламе купил помолвочное кольцо почти за 24 миллиона рублей. По словам двух близких друзей актера, Шаламе приобрел украшение, изготовленное в Париже и украшенное 150 бриллиантами, для телезвезды Кайли Дженнер.

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