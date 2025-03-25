Трамп: Евросоюз занимается нахлебничеством в вопросе Украины, Йемена и НАТО

Страны Евросоюза фактически занимаются нахлебничеством в вопросе Украины, мятежников из движения «Ансар Аллах» в Йемене и НАТО. С таким обвинением в адрес Европы выступил президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме, передает ТАСС.

На вопрос о том, разделяет ли он позицию вице-президента Джея Ди Вэнса и министра обороны Пита Хегсета, заявивших, что ЕС живет за счет США, Трамп ответил утвердительно. «Да, я думаю, что они занимаются нахлебничеством. Евросоюз ведет себя с нами совершенно ужасно», — подчеркнул американский лидер. В качестве примеров он перечислил ситуацию на Украине, в Йемене и в отношении союзников по НАТО.

Кроме того, президент США снова раскритиковал действия своего предшественника Джо Байдена. «Я не виню во всем этом Европу. Я виню Байдена за то, что он не заставил их быть с нами наравне», — указал он, напомнив также, что планирует ввести 2 апреля ответные таможенные пошлины на импорт из некоторых государств.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз допустил, что Великобритания и ЕС намерены сорвать планы Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине. Они также хотят помешать его попыткам реформировать Североатлантический альянс.