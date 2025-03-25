В США тюремная надзирательница вышла замуж за заключенного и уволилась

В США тюремная надзирательница Тамека сыграла свадьбу с заключенным Джонатаном за решеткой и уволилась с работы. Об их отношениях она рассказала YouTube-каналу Truly.

Тамека и Джонатан знакомы с детства. По словам женщины, долгое время она воспринимала Джонатана как маленького мальчика, влюбленного в нее. Во взрослом возрасте их пути разошлись: Тамека устроилась работать в тюрьму, а мужчина стал преступником и попал за решетку на 25 лет.

По словам Тамеки, она не общалась с Джонатаном 14 лет, как вдруг он отправил письмо их общему другу. В нем заключенный писал, что все еще любит женщину. Она решила ему ответить, и вскоре у пары завязался роман. В одну из их встреч в тюрьме Джонатан сделал женщине предложение, и она там же вышла за него замуж.

Как рассказывает Тамека, она навещает мужа каждые выходные. Ей приходится тратить 12 часов на дорогу, чтобы восемь часов провести с Джонатаном. Если они не видятся, то общаются по телефону. Женщина призналась, что раньше считала девушек, чьи бойфренды сидят в тюрьме, глупыми. Она была уверена, что у них низкая самооценка, однако изменила свое мнение.

Бывшая надзирательница вспомнила, что в первые визиты к мужчине не знала, как себя чувствовать: на работе она была строга с заключенными, а тут обнимала и целовала одного из них. По словам Тамеки, другие сотрудники тюрьмы относятся к ней настороженно. «Они не знают, по какую сторону закона я нахожусь», — объяснила она.

Тамека отметила, что устала от несправедливости, которую видела в тюрьмах, поэтому уволилась с работы. По ее словам, теперь ей выплачивают пенсию, которой хватит, чтобы обеспечивать и ее, и Джонатана.

Многие друзья Тамеки выступали против ее отношений. Часто женщине приходится сталкиваться с осуждением в сети. Однако Тамека заявила, что не планирует бросать Джонатана. «Я не принимаю это как должное, он мое величайшее благословение», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что в Манчестере, Великобритания, сотрудница тюрьмы попала за решетку из-за запретных отношений с осужденным убийцей. Женщина проносила ему наркотики и телефон, общалась с ним по переписке и целовалась.

