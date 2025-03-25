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18:31, 25 марта 2025Бывший СССР

В Киеве раскрыли договоренности Украины с США

Умеров подтвердил договоренности Украины и США по безопасности на Черном море
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украина и США в ходе переговоров в Саудовской Аравии достигли договоренности по безопасности на Черном море. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавлявший украинскую делегацию.

«Все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию (судоходство), прекратить использование силы, и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море. (...) Все стороны договорились внедрить договоренности президентов о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России», — подтвердил Умеров.

Министр обороны Украины уточнил, что Вашингтон выразил готовность помочь в обмене пленными между Москвой и Киевом. Он добавил, что все стороны продолжат работать над достижением устойчивого и прочного мира.

Вечером 25 марта Белый дом раскрыл подробности переговоров с Россией в Эр-Рияде. Сообщалось, что США и РФ договорились исключить применение силы в Черном море, а также поприветствовали «добрые намерения» третьих стран по поддержке реализации энергетических и морских соглашений.

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