В Британии рассказали о попытках Украины сорвать договоренности России и США

Меркурис: Делегация Украины в Эр-Рияде хотела сорвать договоренности США и РФ

Делегация Украины прибыла в Саудовскую Аравию с целью сорвать договоренности Москвы и Вашингтона. Об этом на YouTube рассказал британский аналитик Александр Меркурис

«Суть в том, что они прибыли в Эр-Рияд на экспертную встречу, не для обсуждения возрождения зерновой сделки, но чтобы сместить акцент на другие вопросы. (...) Они пытались сорвать договоренности России и США, достигнутые во время телефонного разговора [президента России Владимира] Путина и [президента США Дональда] Трампа», — указал он.

Как утверждает эксперт, Киев не желает заключать соглашение о прекращении огня по объектам энергоинфраструктуры, — ему необходима реализация плана украинского президента Владимира Зеленского и главы Франции Эммануэля Макрона, с полным прекращением боевых действий и созданием бесполетной зоны под контролем европейских ВВС.

Меркурис также отметил, что после переговоров украинская делегация «ничего конкретного не сказала, громких заявлений не делала».

Ранее стало известно, что Белый дом положительно оценивает переговоры представителей США с делегациями России и Украины в Саудовской Аравии.