Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:38, 25 марта 2025Мир

В Белом доме оценили переговоры в Саудовской Аравии

Reuters: Белый дом положительно оценил переговоры делегации США с РФ и Украиной
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Wang Dongzhen / Reuters

Белый дом положительно оценивает переговоры представителей Соединенных Штатов Америки с делегациями России и Украины в Саудовской Аравии. Об этом со ссылкой на источник в Белом доме сообщает Reuters.

«Переговоры (...) в Эр-Рияде проходят очень хорошо... Мы ожидаем, что в ближайшее время будет сделано позитивное заявление», — заявил собеседник агентства.

Ранее источник рассказал, что настрой у российской делегации после переговоров с Соединенными Штатами в Эр-Рияде хороший.

До этого президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры России и США в Саудовской Аравии. В своей речи он назвал представителей Москвы «командой войны», однако не осудил Вашингтон за переговоры с РФ.

    Обсудить
    Последние новости

    Самые долгие переговоры России и США в Эр-Рияде завершились

    Захарова прокомментировала атаку ВСУ на российских журналистов

    Каллас назвали «самой глупой в ЕС» после ее слов о России

    Стала известна реакция Трампа на скандал с чатом Белого дома

    Украинская делегация задержится в Эр-Рияде еще на день

    В Белом доме оценили переговоры в Саудовской Аравии

    Предсказана реакция Трампа на нападки Киева на Уиткоффа

    В Румынии сообщили о заполонившей приграничье военной технике из США для Украины

    Названы недружественные страны с оставшимся бизнесом в России

    Рита Ора в откровенном образе попала в объектив папарацци

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше