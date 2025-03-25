В Белом доме оценили переговоры в Саудовской Аравии

Reuters: Белый дом положительно оценил переговоры делегации США с РФ и Украиной

Белый дом положительно оценивает переговоры представителей Соединенных Штатов Америки с делегациями России и Украины в Саудовской Аравии. Об этом со ссылкой на источник в Белом доме сообщает Reuters.

«Переговоры (...) в Эр-Рияде проходят очень хорошо... Мы ожидаем, что в ближайшее время будет сделано позитивное заявление», — заявил собеседник агентства.

Ранее источник рассказал, что настрой у российской делегации после переговоров с Соединенными Штатами в Эр-Рияде хороший.

До этого президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры России и США в Саудовской Аравии. В своей речи он назвал представителей Москвы «командой войны», однако не осудил Вашингтон за переговоры с РФ.