Появились подробности о настрое российской делегации после переговоров с США

Настрой у российской делегации после переговоров с Соединенными Штатами Америки в Эр-Рияде хороший. Об этом РИА Новости заявил знакомый с ходом переговоров источник.
«Хорошее», — прокомментировал он настроение делегации.
Ранее стало известно, что переговоры России и США в Эр-Рияде завершились. Делегация РФ покинула место переговоров. Отмечается, что диалог продлился более 12 часов.
Российскую сторону представляли сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, американскую — представитель Госдепа Майкл Антон и Эндрю Пик из Совета по нацбезопасности. Совместное заявление делегаций будет опубликовано 25 марта.