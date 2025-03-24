Появились подробности о настрое российской делегации после переговоров с США

РИА Новости: Настрой российской делегации после переговоров с США был хорошим

Настрой у российской делегации после переговоров с Соединенными Штатами Америки в Эр-Рияде хороший. Об этом РИА Новости заявил знакомый с ходом переговоров источник.

«Хорошее», — прокомментировал он настроение делегации.

Ранее стало известно, что переговоры России и США в Эр-Рияде завершились. Делегация РФ покинула место переговоров. Отмечается, что диалог продлился более 12 часов.

Российскую сторону представляли сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, американскую — представитель Госдепа Майкл Антон и Эндрю Пик из Совета по нацбезопасности. Совместное заявление делегаций будет опубликовано 25 марта.