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23:33, 24 марта 2025Мир

Появились подробности о настрое российской делегации после переговоров с США

РИА Новости: Настрой российской делегации после переговоров с США был хорошим
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Wang Dongzhen / Globallookpress

Настрой у российской делегации после переговоров с Соединенными Штатами Америки в Эр-Рияде хороший. Об этом РИА Новости заявил знакомый с ходом переговоров источник.

«Хорошее», — прокомментировал он настроение делегации.

Ранее стало известно, что переговоры России и США в Эр-Рияде завершились. Делегация РФ покинула место переговоров. Отмечается, что диалог продлился более 12 часов.

Российскую сторону представляли сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, американскую — представитель Госдепа Майкл Антон и Эндрю Пик из Совета по нацбезопасности. Совместное заявление делегаций будет опубликовано 25 марта.

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