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22:51, 24 марта 2025Бывший СССР

Зеленский прокомментировал переговоры России и США

Зеленский прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Andreas Stroh / IMAGO / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде. Об этом он высказался в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

В своей речи он назвал представителей Москвы «командой войны», однако не осудил Вашингтон за переговоры с РФ.

«Вчера прошла встреча с американской командой. Сегодня представители США говорили с командой войны — с представителями России. После этого — снова встреча украинской и американской команд», — сказал он.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио высказался о разрешении конфликта на Украине. «Эту войну нельзя завершить военным путем, она должна кончиться путем переговоров», — указал он.

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