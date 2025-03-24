Госсекретарь США высказался о разрешении конфликта на Украине

Госсекретарь США Рубио: Военного решения конфликта на Украине нет

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио высказался о разрешении конфликта на Украине. В ходе заседания кабинета он отметил, что кризис нужно урегулировать путем переговоров.

«Эту войну нельзя завершить военным путем, она должна кончиться путем переговоров», — указал он.

Рубио добавил, что сегодня технические команды России и Соединенных Штатов ведут переговоры в Саудовской Аравии, которые, как он надеется, приведут к прогрессу.

Ранее член российской делегации сенатор Григорий Карасин сообщил, что переговоры США и России в саудовском Эр-Рияде по урегулированию конфликта на Украине подходят к концу.