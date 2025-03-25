В Чехии испугались ветеранов ВСУ

Novinky: Власти Чехии испугались массового притока ветеранов ВСУ в страну

Власти Чехии встревожены возможным массовым притоком ветеранов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в страну, поскольку это представляет угрозу безопасности республики. Об этом сообщает Novinky со ссылкой на источники.

«В целом я подтверждаю, что наши службы безопасности, в первую очередь разведка, анализируют различные сценарии, в том числе на основе опыта после войны в Югославии. Они абсолютно правы, указывая на аспекты безопасности. К этому нужно относиться очень серьезно, и я рад, что они это делают», — передает издание слова председателя парламентского комитета по безопасности Павла Жачека.

По данным чешской разведки, существует «большая вероятность» сценария, при котором украинские мужчины массово отправятся в Чехию для воссоединения со своими семьями после окончания конфликта. Как отмечает разведывательное ведомство, «некоторые ветераны с проблемами психического здоровья могут представлять угрозу безопасности».

22 марта издание The Telegraph сообщило, что 41 процент украинских беженцев лишились шанса найти новую работу в Великобритании после того, как власти королевства отменили выдачу виз по программе Homes for Ukraine. Также в Германии рассмотрят вопрос о лишении украинских беженцев социальных пособий или сокращении этих выплат.