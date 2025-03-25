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11:14, 25 марта 2025Россия

В Госдуме отреагировали на атаку ВСУ по объектам энергетики Крыма

Депутат ГД Шеремет счел актом терроризма атаку ВСУ по объектам энергетики Крыма
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по глебовскому газоконденсатному месторождению в Крыму — акт терроризма, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Его слова передает РИА Новости.

«Такие судорожные атаки врага — акт терроризма. Они направлены на срыв мирных инициатив и доказывают, что с нынешним киевским режимом бесполезно вести переговоры», — считает парламентарий.

Он подчеркнул, что Владимир Зеленский и его команда неспособны вести конструктивный разговор. В этом, по мнению Шеремета, скоро убедятся и американцы.

24 марта Минобороны России сообщало, что ВСУ попытались ударить по глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму. Тогда же ВСУ ударили по газораспределительной станции в Белгородской области.

ЖЗЛ
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