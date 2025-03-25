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19:34, 25 марта 2025Экономика

В Кремле назвали связанное с банками условие вступления в силу договоренностей с США

Договоренности по Черному морю вступят в силу после вывода банков из-под санкций
Дмитрий Воронин

Фото: Shutterstock / Fotodom

Договоренности России и США по Черному морю вступят в силу только после того, как Запад снимет санкции с ряда российских банков и обратно подключит их к SWIFT. Это следует из текста заявления, опубликованного Кремлем.

Речь, в частности, идет о снятии ограничений «с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием и удобрениями».

В тот же список условий, связанных с реализацией выработанных в Эр-Рияде решений, согласно заявлению российских властей, вошли снятие ограничений на операции торгового финансирования и работу страховых компаний с грузами продовольствия и удобрений, а также отмена санкций против производителей и экспортеров такой продукции.

На этом фоне акции мировых производителей удобрений стали дешеветь — котировки североамериканских Mosaic и CF Industries на Нью-Йоркской фондовой бирже потеряли 3,6 и 3,7 процента соответственно, канадской Nutrien — более чем 4 процента, а немецкой K+S — почти на 5 процентов.

В Кремле подтвердили, что Россия и США договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая предполагает безопасность судоходства и неприменение силы в акватории Черного моря. Ранее во вторник в Вашингтоне заявили, что американцы «помогут восстановить доступ РФ к мировому рынку для экспорта сельхозпродукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование и расширить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций».

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