В Курской области морпехи вели бой из горящего БТР и попали на видео

Под Суджей морпехи продолжали вести бой из горящего БТР и попали на видео

В Курской области морпехи Вооруженных сил (ВС) России вели огонь из горящего бронетранспортера и попали на видео. Его, а также рассказ одного из военнослужащих, публикует военкор Семен Пегов в Telegram-канале War Gonzo.

На кадрах видно, как после удара беспилотника транспортное средство российских военных загорается. Несмотря на это, они продолжают движение на БТР и ведут огонь. Как рассказал наводчик башенной установки БТР десантно-штурмового батальона 810-й бригады с позывным Азар, который находился внутри автомобиля, его и сослуживцев на всем пути сопровождали FPV-дроны.

«Последний заезд был вчера на технике. К сожалению, нас почти всю дорогу вели FPV [дроны]. В смежный БТР на моих глазах влетели шесть дронов», — рассказал морпех. Он объяснил, что продолжил ехать на горящем транспорте, тем, что поставленные командованием задачи нужно выполнять в любом случае.

Ранее штурмовик с позывным Препод в одиночку уничтожил два блиндажа ВСУ севернее Работино. Военнослужащий вызвался на это задание добровольцем, после того как воздушная разведка обнаружила два блиндажа с пехотой противника в Запорожской области.

