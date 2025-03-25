В Приморье начали расследовать похищение ветерана СВО

СК возбудил дело о похищении ветерана СВО в Приморском крае

Следователи возбудили уголовное дело после нападения на ветерана специальной военной операции (СВО) в селе Екатериновка Приморского края. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Расследование ведется по статье 126 УК РФ («Похищение человека»).

В ведомстве отметили, что 24 марта в интернете появилась информация о нападении на ветерана, которое было совершено в Приморье осенью 2024 года. В связи с широким общественным резонансом следователи приступили к установлению обстоятельств произошедшего.

Материалы о причинении тяжкого вреда здоровью военнослужащему затребованы СК из МВД.

Ранее сообщалось, что в Приморье задержали двух мужчин, подозреваемых в расправе над ветераном СВО, найденным под мостом в селе Хороль с проломленной головой.