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04:53, 25 марта 2025Мир

В США передумали учить ЛГБТ-фермеров продовольственной справедливости

В США отказались учить фермеров-трансгендеров продовольственной справедливости
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kia Johnson / Reuters

Министр сельского хозяйства США Брук Роллинз удивилась тратам ведомства в годы пребывания у власти прошлого президента Джо Байдена. Об этом сообщает Fox News.

Она указала, что в бюджете ее ведомства было зарезервировано 300 тысяч долларов на обучение фермеров-трансгендеров и квиров (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в РФ) вопросам продовольственной справедливости в Сан-Франциско, еще один похожий контракт был заключен в Нью-Йорке. «Я даже не знаю, что это значит, но, видимо, прошлая администрация хотела направить на это деньги налогоплательщиков», — заявила министр.

Также Роллинз отчиталась об отмене контракта по расширению разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в отрасли борьбы с вредителями. «Это бессмысленно, нет никакого смысла тратить на это деньги налогоплательщиков», резюмировала она.

Ранее стало известно, что контракты, связанные с разнообразием, на сумму около 1 миллиарда долларов были расторгнуты в нескольких десятках подразделений. Также сообщалось, что реформы президента США Дональда Трампа, связанные с DEI, деморализовали американских чиновников.

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