Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:42, 25 марта 2025Мир

В США спрогнозировали итоги переговоров для Украины

Профессор Кузник: Украине придется уступить территории и отказаться от НАТО
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Christophe Gateau / dpa / Global Look Press

Украина будет вынуждена пойти на территориальные уступки и отказаться от вступления в НАТО. Такие итоги переговоров спрогнозировал американский профессор Питер Кузник в интервью РИА Новости.

«Украине придется уступить территорию и отказаться от членства в НАТО, какой бы горькой ни была пилюля, которую придется проглотить», — сказал он. При этом остальные вопросы, по его словам, еще будут решаться «за столом переговоров».

Прежде Белый дом положительно оценил переговоры представителей США с делегациями России и Украины в Саудовской Аравии. «Переговоры в Эр-Рияде проходят очень хорошо. Мы ожидаем, что в ближайшее время будет сделано позитивное заявление», — сказали в администрации США.

    Обсудить
    Последние новости

    В Саудовской Аравии завершились самые долгие переговоры России и США по Украине. О чем делегации беседовали дольше 12 часов?

    Самое дорогое в мире куриное яйцо продали за 45 тысяч рублей

    Обнаружен безопасный и быстрый метод лечения рака простаты

    Под Угледаром нашли десятки живших с российскими бойцами кошек

    Зеленский анонсировал расширение контракта для 18-летних

    Доктор Мясников призвал россиян запомнить одно правило приема лекарств

    Стало известно об отравлении ЦРУ поставляемого в СССР кубинского сахара

    В Москве избившего полицейского американца отпустили из СИЗО

    Боец раскрыл детали подготовки к операции «Поток»

    Очевидцы устроенной исламистами резни в Сирии рассказали об увиденном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше