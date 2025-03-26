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20:36, 26 марта 2025Наука и техника

Google засекретила разработку Android

Google начнет заниматься разработкой Android в секретном режиме
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Американская корпорация Google будет секретно заниматься разработкой операционной системы (ОС) Android. Об этом сообщает издание Android Authority.

Источники медиа рассказали, что в Google собрались работать над проектом Android Open Source Project, на котором основана Android, при «закрытых дверях». Это означает, что компания не будет публиковать информацию о новых функциях ОС до тех пор, пока работа над ними не завершится.

Авторы издания обратились в Google за комментарием и получили подтверждение. В корпорации заявили, что будут реже демонстрировать различные части кода ОС всем желающим, но продолжат рассказывать о новых возможностях Android и принимать предложения сторонних разработчиков.

Представители проекта Android подчеркнули, что для большинства разработчиков и пользователей ничего не поменяется. Также в компании не собираются скрывать исходный код ОС.

Журналисты подытожили, что благодаря открытости Android ее могут модернизировать как разработчики, так и пользователи. Они заключили, что в Google выступят с официальном анонсом относительно порядка разработки Android позже.

Ранее корпорация Samsung определилась с датой выпуска крупного обновления Android для своих смартфонов. Версия Android 15 с One UI 7 будет доступна на ряде устройств с 7 апреля.

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