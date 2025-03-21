Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:05, 21 марта 2025Наука и техника

Стала известна дата выхода крупного обновления смартфонов Samsung

Samsung 7 апреля выпустит обновление Android 15 с One UI 7 для своих смартфонов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Peter DaSilva / Reuters

Корпорация Samsung определилась с датой выпуска крупного обновления Android для своих смартфонов. На это обратил внимание таблоид Daily Express.

Журналисты издания выяснили, что Android 15 с One UI 7 появится на смартфонах южнокорейского бренда 7 апреля. Стало известно, что в первую очередь масштабное обновление появится на устройствах серии Galaxy S24, складных девайсах Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6.

В компании уточнили, что затем в ближайшие недели апдейт получат пользователи смартфонов Galaxy S24 FE, серии Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5, планшетов серии Galaxy Tab S10 и серии Galaxy Tab S9.

Авторы напомнили, что в 2024-м Samsung сорвала выпуск Android 15 для своих смартфонов, задержав выход операционной системы (ОС) до января 2025-го. Первыми новую ОС получили флагманы Galaxy S25. При этом уже в середине 2025-го Google запланировали выпустить финальную версию Android 16.

В заключение журналисты таблоида отметили, что, несмотря на задержку, Samsung обещает очень длительное время поддержки для своих флагманов. Так, смартфоны серии Galaxy S25 имеют 7 лет поддержки, то есть последнее обновление Android для них выйдет в 2032 году.

В конце января Samsung анонсировала флагманские смартфоны Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra. Аппараты получили AMOLED-дисплей, процессор Snapdragon 8 Elite, от 12 гигабайт оперативной памяти, функции искусственного интеллекта (ИИ).

    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ перебрасывают резервы, чтобы прорвать окружение под Курском. Что об этом известно?

    Начальника пожарной части российского города задержали за взятку от отца сотрудника

    Стало известно об ослаблении контроля США за соблюдением антироссийских санкций

    Перепродажи машин в России упали впервые за восемь месяцев

    Самолетам пришлось массово развернуться на подлете к Лондону из-за угрозы безопасности

    Солдат ВСУ выбил дверь магазина в Судже машиной и по просьбе жены подобрал кожаный диван

    Стала известна дата выхода крупного обновления смартфонов Samsung

    ФСБ обнаружила две крупные нарколаборатории в двух российских регионах

    В ВСУ рассказали об уничтожении собственной техники в Курской области

    В ВСУ раскрыли ошибки командования в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше