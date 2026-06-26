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08:19, 26 июня 2026Мир

Обама уличил Трампа в одержимости им

Обама заявил, что нападки Трампа на него — это одержимость
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп одержим бывшим американским лидером Бараком Обамой. Об этом заявил сам экс-президент, сообщает The New York Times (NYT).

По его мнению, нападки Трампа на него — это «одержимость», и он «знает, что делает», когда оскорбляет его в лицо.

«Очевидно, что у меня в его голове есть своя комната — целый номер», — сказал Обама.

Бывший глава США подчеркнул, что из-за «фильтра» телефона люди говорят безумные вещи, которые никогда бы не сказали вам в лицо, и это остается безнаказанным.

Ранее Национальная разведка США обвинила Обаму в том, что тот руководил созданием фальсификаций о якобы вмешательстве России в выборы 2016 года. Отмечается, что в одном из своих интервью экс-лидер говорил, что Белый дом не должен нацеливать Министерство юстиции США на преследование по указке президента.

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