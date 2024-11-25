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11:30, 25 ноября 2024Наука и техника

Выпуск Android 15 на Samsung сорвали

9to5Google: Android 15 появится на смартфонах Samsung только в 2025 году
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Vitalii Khodzinskyi / Unsplash

Операционная система (ОС) Android 15 не появится на смартфонах Samsung до конца 2024 года. На это обратило внимание издание 9to5Google.

Журналисты медиа заметили, что актуальная версия Android уже доступна на смартфонах Google Pixel, однако выход обновления для устройств Samsung запаздывает. При этом ранее корейский производитель обещал, что апдейт появится в середине октября. Согласно инсайдерской информации, выход Android 15 для Samsung сорвали.

Известный инсайдер Макс Джамбор рассказал, что бета-версия оболочки One UI 7, основанной на Android 15, будет доступна пользователям из США и Южной Кореи в начале декабря. В других регионах обновление появится позже.

Судя по всему, стабильная версия актуальной ОС выйдет одновременно со смартфонами Galaxy S25. Источники сообщают, что она должна появится в феврале 2025 года. Примерно тогда же обновление дойдет и до других девайсов корейского бренда.

Причины, по котором Samsung сильно задержала релиз ОС, не раскрываются. Журналисты 9to5Google отметили, что Google уже успела анонсировать Android 16, а владельцы гаджетов Samsung все еще пользуются Android 14.

Ранее глава китайской компании Nubia Ни Фэй обрушились с критикой на конкурентов, обвинив их в отсутствии инноваций. По его словам, производители повышают цены, но при этом снижают характеристики своих устройств.

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