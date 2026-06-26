Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:00, 26 июня 2026Из жизни

21-летнюю королеву красоты раздавила собственная машина

В Великобритании 21-летняя королева красоты Скиннер погибла под собственной машиной
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Semiglass / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании закончили расследование смерти королевы красоты из графства Кент, которую раздавила собственная машина. Об этом пишет The Sun.

21-летняя Элиша Скиннер попала в больницу поздно вечером 4 января. Девушка училась в Новом университете Бакингемшира в Хай-Уикоме и только что вернулась после рождественских каникул. Скиннер остановилась на подъездной дорожке у общежития и стала разгружать багажник. Машина стояла на ручном тормозе, однако дорожка за ночь покрылась слоем льда. Когда Скиннер вытащила очередную вещь, автомобиль покатился назад по льду и прижал ее к стене всем весом. Девушка успела вызвать службу спасения, но потеряла сознание к тому времени, когда на шум удара выбежала соседка.

Скиннер доставили в больницу, где врачи четыре дня боролись за ее жизнь, но спасти не смогли. Медики установили, что в мозг пациентки слишком долго не поступал кислород. Причиной трагедии назвали несчастный случай, однако суд обратил внимание, что в общежитии, где снимала комнату Скиннер, подъездные дорожки ко входам были устроены ненадлежащим образом и имелись другие нарушения.

Материалы по теме:
На конкурсе самых красивых девушек мира появились загадочные участницы. Почему никто не признается, как и за что их выбрали?
На конкурсе самых красивых девушек мира появились загадочные участницы. Почему никто не признается, как и за что их выбрали?
28 августа 2025
Названа самая красивая девушка Земли. Она подозревает, что русский поэт Пушкин был одним из ее предков, и гордится этим
Названа самая красивая девушка Земли. Она подозревает, что русский поэт Пушкин был одним из ее предков, и гордится этим
5 ноября 2025
Скандалы на конкурсе «Мисс Вселенная»: что скрывают организаторы и какие проблемы возникли из-за Дональда Трампа
Скандалы на конкурсе «Мисс Вселенная»:что скрывают организаторы и какие проблемы возникли из-за Дональда Трампа
19 декабря 2024

Элиша Скиннер родилась в городе Фавершем в графстве Кент. До поступления в университет участвовала в местных конкурсах красоты и даже выиграла титул «Мисс Фавершем».

Ранее сообщалось, что в Австралии бойфренда американской королевы красоты Присциллы Брутен, исчезнувшей в 2018 году, приговорили к пожизненному сроку. Присяжные пришли к выводу, что мужчина расправился с Брутен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти сообщили о разрушениях на российском промышленном предприятии после атаки ВСУ

    Ключевой партнер России резко снизил закупки досок

    Юному администратору крупнейшей террористической сети из Дагестана предъявили обвинение

    Американка переехала в Россию и призналась в зависти к жителям страны

    В ЕС придумали новый план для Украины

    Задержанный в Дагестане подросток вербовал детей для массовых убийств в школах

    Названа неочевидная причина разбитости после восьмичасового сна

    Юный лидер международного сообщества террористов из Дагестана рассказал о своем мотиве

    Обама уличил Трампа в одержимости им

    Журналист Карлсон раскрыл отношение Трампа к конфликту на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok