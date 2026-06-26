21-летнюю королеву красоты раздавила собственная машина

В Великобритании 21-летняя королева красоты Скиннер погибла под собственной машиной

В Великобритании закончили расследование смерти королевы красоты из графства Кент, которую раздавила собственная машина. Об этом пишет The Sun.

21-летняя Элиша Скиннер попала в больницу поздно вечером 4 января. Девушка училась в Новом университете Бакингемшира в Хай-Уикоме и только что вернулась после рождественских каникул. Скиннер остановилась на подъездной дорожке у общежития и стала разгружать багажник. Машина стояла на ручном тормозе, однако дорожка за ночь покрылась слоем льда. Когда Скиннер вытащила очередную вещь, автомобиль покатился назад по льду и прижал ее к стене всем весом. Девушка успела вызвать службу спасения, но потеряла сознание к тому времени, когда на шум удара выбежала соседка.

Скиннер доставили в больницу, где врачи четыре дня боролись за ее жизнь, но спасти не смогли. Медики установили, что в мозг пациентки слишком долго не поступал кислород. Причиной трагедии назвали несчастный случай, однако суд обратил внимание, что в общежитии, где снимала комнату Скиннер, подъездные дорожки ко входам были устроены ненадлежащим образом и имелись другие нарушения.

Элиша Скиннер родилась в городе Фавершем в графстве Кент. До поступления в университет участвовала в местных конкурсах красоты и даже выиграла титул «Мисс Фавершем».

Ранее сообщалось, что в Австралии бойфренда американской королевы красоты Присциллы Брутен, исчезнувшей в 2018 году, приговорили к пожизненному сроку. Присяжные пришли к выводу, что мужчина расправился с Брутен.