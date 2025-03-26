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20:07, 26 марта 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев поздравил Ефремова с освобождением по УДО

Блогер Лебедев назвал прекрасной новостью освобождение Ефремова по УДО
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал решение суда об условно-досрочном освобождении (УДО) актера Михаила Ефремова. Об этом он высказался в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Прекрасная новость, поздравляем Михаила со свободой», — заявил Лебедев.

По мнению дизайнера, актер получил срок в семь с половиной лет из-за неадекватного поведения его адвоката в суде. Лебедев считает, что если бы защитник Ефремова вел себя спокойнее, то артист получил бы гораздо меньший срок.

Ранее стало известно, что директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок отказался сотрудничать с Ефремовым после его выхода на свободу. Он заявил, что театр не нуждается в таких приглашенных артистах, как Ефремов.

24 марта Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайство Ефремова об условно-досрочном освобождении. Артист выйдет из колонии 9 апреля.

Ефремова приговорили к семи с половиной годам тюрьмы за аварию, устроенную им в июне 2020 года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, актер выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, ее водителя спасти не удалось.

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