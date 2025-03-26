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15:18, 26 марта 2025Из жизни

«Демонический» морской лев наелся токсичных водорослей и набросился на серфера

CBS News: В США морской лев наелся токсичных водорослей и покусал серфера
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Michael Dalder / Reuters

В США морской лев покусал серфера в штате Калифорния. Об этом сообщает CBS News.

Эрджей Ламендола был в воде на расстоянии примерно 140 метров от берега, когда рядом появилось агрессивное животное. Морской лев, по словам серфера, очень напугал его. «Выражение его морды было диким, почти демоническим, лишенным любопытства и игривости, которые у меня всегда ассоциировались с морскими львами», — рассказал американец.

Как пишет CBS News, животное, скорее всего, чем-то болело, так как наелось токсичных водорослей. В конце февраля власти предупреждали любителей купания о цветении у побережья Калифорнии опасных водорослей, содержащих домоеву кислоту. Это нейротоксин, который при попадании в организм поражает головной мозг и сердце.

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Перед этим власти Малибу заявили, что около 50 морских львов заболели, так как съели рыбу, которая питается опасными водорослями. Представители властей штата рекомендовали купальщикам не приближаться к морским животным, которые странно себя ведут, например, страдают от судорог или высоко вытягивают голову над водой.

В сентябре 2024 года сообщалось, что в США двое жителей штата Калифорния подверглись нападению агрессивного морского льва. Пострадавшей от зубов животного женщине пришлось наложить пять швов на ногу.

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