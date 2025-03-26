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13:48, 26 марта 2025Культура

Донцова пожалела объявленного в розыск Акунина

Дарья Донцова заявила, что уехавший из России Акунин совершил большую ошибку
Ольга Коровина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Писательница Дарья Донцова заявила, что ей жаль уехавшего из России коллегу Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом она сообщила в шоу «Откровенно с Татаркой».

Донцова рассказала, что испытала жалость к Акунину, когда услышала его заявления о специальной военной операции (СВО). «Я подумала, что он совершил очень большую ошибку», — пояснила писательница.

По ее словам, за границей есть свои Акунины и Донцовы, поэтому там очень сложно продолжить карьеру. «Он сам себя наказал. Та любовь читателя и те финансы, которые были у него в России, вряд ли будут на Западе. Там он будет одним из многих, а здесь он был Акуниным», — добавила Донцова.

Автор отметила, что никогда не собиралась уезжать из России, поскольку родная страна многое ей дала. «Родина — как мама, она одна. А маму не бросают», — заявила Донцова.

18 марта сообщалось, что правоохранители переобъявили в розыск в России Бориса Акунина. Ранее писатель заявил, что не испытывает желания возвращаться в Россию и очень уважает тех, кто покинул страну после начала СВО.

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