Гибель военкора Первого канала в Белгородской области квалифицировали как теракт

СК возбудил дело после гибели военкора Первого канала Прокофьевой

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели военкора Первого канала Анны Прокофьевой в Белгородской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственого комитета (СК) России Светлана Петренко.

Расследование ведется по статьям 205 («Теракт») и 144 («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста») УК РФ. Следователи устанавливают личности причастных к преступлению из числа украинских военнослужащих.

По данным СК, 26 марта в результате подрыва украинского боеприпаса в Белгородской области погибла журналистка. Оператор съемочной группы получил тяжелое ранение. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

О гибели Прокофьевой в районе Демидовки сообщил блогер Владимир Романов, освещающий ход российско-украинского конфликта. Первый канал позднее подтвердил смерть военкора и уточнил, что съемочная группа подорвалась на мине. Оператор Дмитрий Волков, сопровождавший Прокофьеву, был ранен.