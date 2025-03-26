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18:06, 26 марта 2025Россия

Хинштейн рассказал о бегающем от полиции после вандализма в Судже рэпере

Врио губернатора Хинштейн о рэпере Апачеве: Бесконечно бегать не получится
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

После вандализма в Судже рэпер Аким Апачев (настоящая фамилия — Гасанов) не собирается приезжать в Курск для беседы с полицейскими, так как находится в Донецке, но не выходит на связь и с донецкими правоохранителями. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram.

Хиншейн заявил, что у полиции пока не получается привлечь «бегающего» от ответственности Апачева по трем административным статьям и побеседовать в рамках доследственной проверки по статье УК «Вандализм».

«Бесконечно бегать не получится. Дать объяснение полицейским ему придется в любом случае — закон одинаков для всех», — объявил чиновник. Также он рассказал, что по итогам опроса около 90 процентов пользователей Telegram отказались принимать извинения Апачева за нецензурные надписи в городе.

Сообщения о поездке Апачева в Суджу появились 23 марта. Действия Апачева вызвали возмущение как простых россиян, так и общественных деятелей. Боксер Александр Поветкин вызвал рэпера на поединок. Апачев критиковал жителей Курской области за негативные комментарии в свой адрес, но позже извинился.

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