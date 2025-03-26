Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:11, 26 марта 2025Россия

Лавров назвал протестующих против восстановления «Северных потоков» самоубийцами

Лавров назвал мешающих восстановлению «Севпотоков» политиков ЕС самоубийцами
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Политики стран Евросоюза (ЕС), которые выступают против восстановления «Северных потоков», — «больные люди, либо самоубийцы». Об этом заявил в интервью Первому каналу министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В то же время глава российского МИД задался вопросом, может ли быть так, что восстановление нормальной энергообеспеченности Европы находится в поле интересов исключительно США и РФ?

«Наверное, будет интересно, если американцы используют свое влияние на Европу и заставят ее не отказываться от российского газа. Но это уже какой-то сюрреализм. Европа и бизнес сейчас платят за энергоносители в несколько раз больше, чем американский бизнес», — напомнил Лавров. Это, по его словам, не мешает таким людям, как немецкий политик Роберт Хабек, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, главе Минобороны ФРГ Борис Писториус, говорить, что они не позволят восстановить «Северные потоки».

Ранее в Германии оценили возможность запуска «Северного потока — 2». По словам главы Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральфа Нимайера, ФРГ было бы выгодно запустить поставки российского газа из-за доступной цены, но если США действительно проявляют интерес к проекту, цена на газ может вырасти.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия и США утвердили список энергообъектов, по которым нельзя наносить удары. Мораторий будет действовать в течение 30 дней

    Депутат Рады рассказал о присутствии украинской делегаци на переговорах в Эр-Рияде

    Заскучавший дома мужчина придумал развлечение и чуть не умер

    Лавров назвал протестующих против восстановления «Северных потоков» самоубийцами

    Популярная модель снялась в откровенном бикини для спортивного журнала

    В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на газовое хранилище в Крыму

    Ученые изучали мутную воду и нашли в ней таинственные останки

    Лавров заявил о понимании Зеленским своего положения

    Российские военные отразили контратаку ВСУ в Курской области

    Арестованный экс-замначальника Генштаба захотел уйти на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше