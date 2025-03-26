Лавров назвал мешающих восстановлению «Севпотоков» политиков ЕС самоубийцами

Политики стран Евросоюза (ЕС), которые выступают против восстановления «Северных потоков», — «больные люди, либо самоубийцы». Об этом заявил в интервью Первому каналу министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В то же время глава российского МИД задался вопросом, может ли быть так, что восстановление нормальной энергообеспеченности Европы находится в поле интересов исключительно США и РФ?

«Наверное, будет интересно, если американцы используют свое влияние на Европу и заставят ее не отказываться от российского газа. Но это уже какой-то сюрреализм. Европа и бизнес сейчас платят за энергоносители в несколько раз больше, чем американский бизнес», — напомнил Лавров. Это, по его словам, не мешает таким людям, как немецкий политик Роберт Хабек, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, главе Минобороны ФРГ Борис Писториус, говорить, что они не позволят восстановить «Северные потоки».

Ранее в Германии оценили возможность запуска «Северного потока — 2». По словам главы Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральфа Нимайера, ФРГ было бы выгодно запустить поставки российского газа из-за доступной цены, но если США действительно проявляют интерес к проекту, цена на газ может вырасти.