Louis Vuitton лишился миллиарда рублей из-за закрытия магазинов в России

Louis Vuitton в 2024 году лишился миллиарда рублей из-за закрытия магазинов в РФ

Французский модный дом Louis Vuitton лишился более миллиарда рублей в 2024 году из-за закрытия магазинов в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Дочерняя компания бренда ООО «Гуччи Рус» терпит убытки с 2022 года: сначала марка потеряла 950 миллионов рублей, еще через год — почти 1,5 миллиарда, а в прошлом году убыток составил 1,1 миллиарда рублей.

Отмечается, что спад замечен и в других люксовых марках, в том числе Chanel, Gucci, Prada, Christian Dior и Hermes, которые также закрыли бутики в России, продолжая при этом платить аренду.

В марте стало известно , что Louis Vuitton не продлил аренду в московском ЦУМе.