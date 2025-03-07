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11:29, 7 марта 2025Ценности

Louis Vuitton не продлил аренду в московском ЦУМе

Модный дом Louis Vuitton не продлил аренду в московском ЦУМе
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Французский модный дом Louis Vuitton, который временно закрыл бутики в России, решил не продлевать договор аренды с московским ЦУМом. Подробности публикует РБК.

Известно, что всего компания занимала 88 квадратных метров торговых площадей. Договор между сторонами действовал до конца ноября 2024 года. При этом дочерняя компания Louis Vuitton отказалась от аренды еще трех объектов: в Сочи, Санкт-Петербурге и на Большой Дмитровке в Москве.

Однако у люксового бренда продолжает действовать договор аренды в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве.

В ноябре 2024 года бутик Louis Vuitton вновь ограбили в центре Парижа.

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