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14:17, 13 ноября 2024Ценности

Бутик Louis Vuitton вновь ограбили в центре Парижа

RFI: неизвестные вновь ограбили бутик Louis Vuitton в центре Парижа
Мария Винар

Фото: Serge Arnal / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Неизвестные вновь ограбили бутик модного дома Louis Vuitton в центре Парижа. Об этом сообщает RFI.

11 ноября рано утром злоумышленники на машине протаранили витрину магазина на бульваре Сен-Жермен, после чего проникли в здание и украли несколько кожаных изделий. В настоящий момент ни один подозреваемый не арестован, уточнили в парижской прокуратуре.

Первое ограбление упомянутого магазина Louis Vuitton произошло 30 сентября. Тогда преступники сняли с петель входную дверь и разбили окно. Было украдено около сотни различных товаров люксового бренда.

В июне также сообщалось об ограблении магазина Chanel в Париже. Тогда четверо неизвестных на автомобиле протаранили витрину и проникли в здание. Преступники несколько сумок и подожгли машину.

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