Мать пропавшего на СВО бойца обвинила невестку в фикции ради выплат

Mash: В Екатеринбурге мать бойца СВО обвинила невестку в фикции ради выплат

В Екатеринбурге мать пропавшего в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине бойца обвинила невестку в фикции — якобы та желает сохранить семью только ради выплат. Об этом пишет Ural Mash в своем Telegram-канале.

По данным источника, до отправки на фронт россиянин работал водителем скорой помощи, а его жена — медсестрой. По словам матери военнослужащего, совместных детей у пары не было, в последние годы они часто ссорились и дело дошло до развода.

Россиянин ушел на СВО в 2024 году, а перед этим подал заявление о разводе. Жена военного, получив уведомление о начале процедуры расторжения брака, обратилась за помощью к адвокату.

На данный момент суд предоставил супругам 60 дней на примирение. Мать бойца заявила, что не понимает, как будет приниматься решение, ведь ее сын находится на фронте и уже длительное время не выходит на связь.

Ранее в Тюмени мать не вернувшегося с СВО бойца подала в суд на «приволокшую» его в ЗАГС россиянку. Он вступил в брак за несколько дней до возвращения на фронт.