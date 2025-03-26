В отношении 40-летней россиянки возбудили уголовное дело за интимную связь с подростком

В Выксе на 40-летнюю женщину завели дело за секс с 16-летним школьником

В Нижегородской области в отношении 40-летней россиянки завели уголовное дело за интимную связь с несовершеннолетним. Об этом в Telegram-канале сообщает NewsNN.

По данным издания, в ноябре 2023 года у жительницы города Выкса и 16-летнего школьника состоялся половой акт. Несмотря на то, что, по предварительным данным, секс произошел по обоюдному согласию, соблазнительнице грозит до четырех лет лишения свободы.

Женщина признала вину и написала явку с повинной.

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