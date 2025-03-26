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09:46, 26 марта 2025Мир

На Западе оценили искусство российских переговорщиков

Клюге: Россия выдвигает условия как уступки, а затем требует смягчения санкций
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Россия выдвигает свои условия как уступки, а затем требует смягчения санкций. Об этом заявил сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клюге, передает The Guardian.

«"Российское искусство заключать сделки" заключается в том, что Россия предъявляет американцам свои требования как уступки, а затем требует смягчения санкций», — написал он.

Аналитик отметил, что на переговорах российской и американской делегации в Эр-Рияде требование заключалось в том, чтобы Украине больше не разрешалось атаковать российские военные корабли в Черном море, а Россия могла инспектировать украинские суда.

24 марта представители России и США провели переговоры в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Диалог продолжался более 12 часов. Позднее Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров.

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