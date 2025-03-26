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19:30, 26 марта 2025Забота о себе

Названа неочевидная опасность частых перекусов

Стоматолог Макеева: Из-за частых перекусов повышается риск развития кариеса
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Из-за частых перекусов повышается риск развития кариеса, заявила заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Сеченовского университета Ирина Макеева. Неочевидную опасность привычки есть чаще трех раз в день она назвала aif.ru.

Врач рассказала, что кариес развивается прежде всего из-за плохой гигиены и злоупотребления сахаром. В то же время он связан не только с тем, что человек ест, но и с тем, как часто он это делает.

По словам Макеевой, в полости рта есть специальные буферные системы, которые помогают снять закисление слюны, возникающее после приема пищи. Благодаря этому кариес не начинается, даже если человек регулярно ест шоколад или выпечку, объяснила она. Однако из-за частых перекусов этот механизм защиты не успевает сработать, что приводит к развитию патологического процесса, предупредила стоматолог.

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