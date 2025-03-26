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14:00, 26 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России обвинили Киев в продолжении огня после после соглашения об ударах

Депутат Журова назвала неприемлемой атаку ВСУ на энергообъект в Курской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетМинобороны

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Действия Украины в рамках соглашения о прекращении огня по объектам энергетической инфраструктуры являются неприемлемыми, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Так она отреагировала на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергообъекту в Курской области.

«Очень не хочется, чтобы наше лояльное отношение воспринималось как то, что можно продолжать атаки. Мы же выполняем свои обещания, а они почему-то нет. Это неприемлемая ситуация, когда перемирие используют для продолжения огня», — сказала политик.

Вместе с тем, она сочла возможной негативную реакцию на действия ВСУ со стороны США и мирового сообщества. Депутат заметила, что в последнее время позицию России стали слышать чаще.

«Надеюсь, теперь, когда идут переговоры, ведется подготовка к встрече президентов России и США, нас будут слышать лучше. Украина, видимо, будет говорить Штатам, что они наносили удары по объектам военной инфраструктуры, так будут это преподносить», — предположила Журова.

Ранее в Минобороны заявили, что ВСУ продолжают наносить удары по энергообъектам, несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского о принятии достигнутых в Эр-Рияде договоренностей по прекращению атак на такие объекты. Там уточнили, что 25 марта ВСУ пытались атаковать энергообъект ПАО «Россети Центр - Курскэнерго» с помощью беспилотника.

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