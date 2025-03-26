Новый посол России в Вашингтоне отправился в США к месту своей службы

Посол России в Вашингтоне Дарчиев отправился в США к месту своей службы

Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев отправился в США к месту своей службы. Об этом сообщает ТАСС. Об этом агентству сообщил источник.

«Посол отправился в США», — рассказал собеседник агентства.

Президент России Владимир Путин подписал приказ о назначении Дарчиева на пост посла в Соединенных Штатах 6 марта. Кроме того, дипломат будет курировать вопросы Северной Америки и Северной Атлантики, а также выступать постоянным наблюдателем при Организации американских государств в Вашингтоне.

Отмечается, что россйский лидер поставил перед Дарчиевым задачу развить отношения с Вашингтоном.