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11:21, 26 марта 2025Мир

Новый посол России в Вашингтоне отправился в США к месту своей службы

Посол России в Вашингтоне Дарчиев отправился в США к месту своей службы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев отправился в США к месту своей службы. Об этом сообщает ТАСС. Об этом агентству сообщил источник.

«Посол отправился в США», — рассказал собеседник агентства.

Президент России Владимир Путин подписал приказ о назначении Дарчиева на пост посла в Соединенных Штатах 6 марта. Кроме того, дипломат будет курировать вопросы Северной Америки и Северной Атлантики, а также выступать постоянным наблюдателем при Организации американских государств в Вашингтоне.

Отмечается, что россйский лидер поставил перед Дарчиевым задачу развить отношения с Вашингтоном.

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