Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:38, 14 марта 2025Мир

Путин поставил задачи новому послу России в США

Песков: Путин поставил перед Дарчиевым задачу развить отношения с США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Александр Дарчиев

Александр Дарчиев. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин поставил перед новым послом России в США Александром Дарчиевым задачу развить отношения с Вашингтоном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Развивать отношения и отстаивать интересы России», — назвал представитель Кремля главные задачи, которые глава государства поставил перед российским послом.

6 марта Путин подписал указ о назначении Дарчиева чрезвычайным и полномочным послом России в США и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств (ОАГ) в Вашингтоне.

27 февраля в Стамбуле прошла встреча российских и американских представителей по вопросу работы посольств. На следующий день, 28 февраля, МИД России сообщил, что в ходе переговоров США выдали агреман на назначение нового посла Александра Дарчиева. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что отъезд дипломата к месту службы ожидается «уже в ближайшее время».

    Обсудить
    Последние новости

    «Вопрос НАТО не может быть снят с повестки дня». Киев обозначил «красные линии» для наступления мира

    Популярная блогерша бесплатно сходила к Собчак и удивилась комментариям

    Британия впервые назначила военного атташе в дружественной России стране

    В российском регионе открыли пункт охраны диких бизонов

    Стало известно о переодевающихся в гражданское бойцах ВСУ в попытке бежать из-под Курска

    Раскрыт новый дешевый автомобиль Tesla

    Певица Валерия высказалась о завершении карьеры

    Советник Трампа допустил закрепление за Россией Крыма и Донбасса

    Раскрыты темы разговора Путина и принца Саудовской Аравии

    Премьер-министр предложил поиграть с крокодилом обидевшей маленького вомбата блогерше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше