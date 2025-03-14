Путин поставил задачи новому послу России в США

Песков: Путин поставил перед Дарчиевым задачу развить отношения с США

Российский лидер Владимир Путин поставил перед новым послом России в США Александром Дарчиевым задачу развить отношения с Вашингтоном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Развивать отношения и отстаивать интересы России», — назвал представитель Кремля главные задачи, которые глава государства поставил перед российским послом.

6 марта Путин подписал указ о назначении Дарчиева чрезвычайным и полномочным послом России в США и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств (ОАГ) в Вашингтоне.

27 февраля в Стамбуле прошла встреча российских и американских представителей по вопросу работы посольств. На следующий день, 28 февраля, МИД России сообщил, что в ходе переговоров США выдали агреман на назначение нового посла Александра Дарчиева. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что отъезд дипломата к месту службы ожидается «уже в ближайшее время».

