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11:13, 26 марта 2025Путешествия

Очередная вспышка опасной инфекции началась среди россиян в Таиланде

Shot: Вспышка скарлатины началась у российских туристов в Таиланде
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В Таиланде среди российских туристов началась вспышка скарлатины. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, от очередной опасной инфекции страдают как взрослые, так и дети. Россияне жалуются на температуру под 40 градусов, жуткую боль в горле, кашель и сильные высыпания на языке и теле. Из-за этого им приходится пить антибиотики.

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Отмечается, что отдыхающие, которым пока удается не подхватить вирус, теперь боятся покидать отели, выезжать в город и на экскурсии. «С начала года в Таиланде зафиксировали 455 случаев скарлатины, — говорится в сообщении. — При этом за последние пять лет в среднем за год выявляли около 600 подобных случаев».

Ранее в марте у российских туристов в Таиланде стали фиксировать случаи заболевания лихорадкой денге. Отдыхающая в азиатской стране жительница Москвы рассказала, что заболела опасной для жизни лихорадкой на острове Панган.

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