Определен самый популярный у россиян люксовый автомобиль с пробегом

«Автостат»: Продажи люксовых автомобилей выросли в РФ на 32 процента

В феврале 2025 года в РФ продали 176 подержанных автомобилей класса Luxury. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Если сравнивать с прошлым годом, то рост оценивается в 32 процента. Относительно января продажи выросли на 17 процентов. При этом уточняется, что рост на вторичном рынке люксовых автомобилей продолжается уже восемь месяцев.

Что касается самого популярного подержанного автомобиля этого класса, то таковым оказался Bentley. В феврале на него пришелся почти 41 процент всех продаж (73 штуки). Кроме того, почти треть вторичного рынка принадлежит Rolls-Royce и Maserati. В феврале их купили в количестве 34 и 30 экземпляров соответственно.

Также было продано 22 подержанных Lamborghini, 11 Ferrari и 5 Aston Martin.

В январе этого года самым продаваемым в России люксовым автомобилем оказался кроссовер Rolls-Royce Cullinan. Его купили 11 раз.

Что касается Bentley, то этот британский производитель в 2024 году столкнулся с 37-процентным падением операционной прибыли. Общий доход компании упал на десять процентов.