Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:05, 26 марта 2025Экономика

Определен самый популярный у россиян люксовый автомобиль с пробегом

«Автостат»: Продажи люксовых автомобилей выросли в РФ на 32 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В феврале 2025 года в РФ продали 176 подержанных автомобилей класса Luxury. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Если сравнивать с прошлым годом, то рост оценивается в 32 процента. Относительно января продажи выросли на 17 процентов. При этом уточняется, что рост на вторичном рынке люксовых автомобилей продолжается уже восемь месяцев.

Что касается самого популярного подержанного автомобиля этого класса, то таковым оказался Bentley. В феврале на него пришелся почти 41 процент всех продаж (73 штуки). Кроме того, почти треть вторичного рынка принадлежит Rolls-Royce и Maserati. В феврале их купили в количестве 34 и 30 экземпляров соответственно.

Также было продано 22 подержанных Lamborghini, 11 Ferrari и 5 Aston Martin.

В январе этого года самым продаваемым в России люксовым автомобилем оказался кроссовер Rolls-Royce Cullinan. Его купили 11 раз.

Что касается Bentley, то этот британский производитель в 2024 году столкнулся с 37-процентным падением операционной прибыли. Общий доход компании упал на десять процентов.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    В Курской области уничтожили редчайшую британскую бронемашину. Чем она примечательна?

    Врач предупредил об опасности поцелуев с бородатыми мужчинами

    Дачников призвали успеть посеять четыре вида цветов

    Названы даты и место прощания с ведущим «Времечка»

    Российский боец рассказал о бегстве бойцов ВСУ в Курской области

    Раскрыта обещанная российскому подростку за совершение теракта сумма

    Россиянин с помощью канистры бензина поджег щиток провайдера и попал под дело о терроризме

    Семья из российского региона выиграла десятки миллионов рублей в лотерею

    Мошенники обманули московского бизнесмена почти на 60 миллионов рублей

    Российское судно загорелось у берегов Южной Кореи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше