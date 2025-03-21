У производителя люксовых автомобилей резко упала прибыль

Bentley: Операционная прибыль компании упала на 37 процентов

Британский производитель автомобилей сегмента Luxury столкнулся с 37-процентным падением операционной прибыли в 2024 году. Об этом сообщается на сайте компании.

Оказалось, что в 2024 году операционная прибыль автопроизводителя составила 373 миллиона евро. В 2023 году речь шла о 589 миллионах. Общий доход упал на 10 процентов, составив 2,648 миллиарда евро. Однако в компании подчеркнули, что ей удалось добиться рекордной (10 процентов) выручки с одного автомобиля.

По итогам ноября прошлого года Bentley Continental GT оказался самым популярным подержанным автомобилем в сегменте Luxury у россиян. При этом в январе-сентябре продажи премиальных Bentley в мире упали почти на треть.