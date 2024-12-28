Назван самый популярный у россиян подержанный люкс-автомобиль

«Автостат»: самой популярной люксовой б/у машиной стал Bentley Continental GT

По итогам ноября 2024 года самым популярным подержанным автомобилем в сегменте Luxury у россиян оказалась модель Bentley Continental GT. О вкусовых предпочтениях граждан сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

За последний месяц осени на вторичном рынке заключили в общей сложности 41 сделку с участием вышеуказанного купе. На втором месте по уровню востребованности оказался кроссовер Lamborghini Urus — этот люкс-автомобиль перепродали 26 раз. Тройку лидеров по этому показателю замкнул среднеразмерный кроссовер сегмента «суперлюкс» Bentley Bentayga с результатом 20 реализованных единиц.

Что касается брендов, то наибольшей популярностью у россиян пользовался Bentley (более 40 процентов, 84 перепроданных автомобиля). Второе и третье места поделили между собой Maserati и Rolls-Royce (34 процента, по 33 экземпляра каждый). В топ-5 самых востребованных также вошли Lamborghini (31) и Ferrari (8).

В целом в ноябре продажи люксовых б/у автомобилей в России увеличились на 14 процентов в годовом выражении и достигли отметки в 193 единицы. Результат последнего месяца осени прошлого года удалось превысить на 23 штуки. По итогам первых одиннадцати месяцев объемы реализации этого сегмента на вторичном рынке выросли на 4 процента, до 2110 единиц, заключили аналитики.