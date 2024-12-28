Выросли продажи одного вида люксовых автомобилей

«Автостат»: продажи люксовых автомобилей с пробегом выросли на 14 процентов

В последний месяц осени 2024 года жители России купили 193 автомобиля люксового сегмента с пробегом. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Данный показатель оказался на 14 процентов выше того, что наблюдался в ноябре 2023 года.

Больше 40 процентов всех подержанных люксовых машин, купленных в ноябре уходящего года, оказались марки Bentley (84 единицы). На Maserati и Rolls-Royce пришлось 34 процентов сегмента.

Также выяснилось, что россияне купили 31 подержанный автомобиль бренда Lamborghini, восемь — Ferrari и четыре — Aston Martin. С января по ноябрь 2024 года объем вторичного рынка люксовых машин на четыре процента превысил аналогичные показатели прошлого года и дошел до 2110.

Ранее сообщалось, что самым продаваемым люксовым автомобилем в России оказалась модель Rolls-Royce Cullinan. Кроме того, в октябре 2024 года россияне приобрели 15 тысяч 663 новых премиальных автомобиля, что стало максимальным результатом за последние семь месяцев.